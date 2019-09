Båd kæntret: To personer svømmede i land

Fredag klokken 11.52 fik Østjylland Politi en anmeldelse om, at to personer var i vandet ved Ugelbølle, fordi deres båd kæntrede 300-400 meter fra land.

Det oplyser Jannie Lundager, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til TV 2.

- Det viser sig, at en 49-årig mand og en 36-årig kvinde fra Djursland har sejlet i sejleren, og de er kæntret på grund af vinden, siger Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 46-årige mand og 36-årige kvinde er fra Djursland. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Havde redningsveste på

Ifølge Østjyllands Politi er de begge to garvede sejlere, og derfor formåede de at holde sejlet oppe og sejle mod land. Men 300-400 meter fra landen kæntrede båden, og manden og kvinden begyndte at svømme mod land.

- De havde redningsveste på, men det to dem alligevel 1 time at svømme mod land, siger Janni Lundager.

De begge var underafkølet, og de er derfor kørt til tjek på sygehuset, men ifølge Østjyllands Politi er de umiddelbart uskadte.

Manden og kvinden havde redningsveste på, og de formåede at svømme mod land. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto