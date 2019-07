Anni så en killing blive smidt ud af bilvindue

Da Anni Bülow fra Egå mandag eftermiddag var på vej ud til en kunde nær Hadsten fik hun ud af det blå en oplevelse der rystede hende dybt.

Foran hende kører en sølvgrå stationcar med ca. 70 km/t og Anni Bülow bliver chokeret, da hun ser noget blive kastet ud af førerens bilrude.

Læs også Vanrøgt af heste: Ingen påtager sig ansvaret

- Jeg ser en grå og hvid uldtot trille henad vejen. Jeg har nedrullet vindue, og samtidig hører jeg et skrig, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

I sidespejlet ser hun et lille dyr rejse sig og løbe ind på marken.

- Det går op for mig, at det er en kattekilling, som lige er blevet kastet ud af vinduet. Jeg kunne se, at den rejste sig op og rendte ind i krattet. Den døde ikke. Jeg troede ikke på hvad jeg så. Jeg troede, jeg havde set forkert.

Den første kat, Anni Bülow så komme flyvende fra bilruden var grå og hvid. Dette er et arkivfoto. Foto: Privatfoto

Forfærdelig situation

Kort efter gentager episoden sig imidlertid og Anni Bülow bliver overbevist om, at hun ikke så forkert første gang.

- Da jeg kigger fremad igen, kommer der en lille sort kat. Den kan jeg ikke undgå at ramme, så den rammer jeg med højre forhjul, fortæller hun forarget.

- Det er ikke kun farligt for dyrene. Det er også farligt for bilisterne. Jeg ryger over i venstre vejbane, da katten kommer flyvende, så det kunne også være endt galt for mig.

Læs også Afkræftet hund reddet ud af bil

Anni Bülow forsøger efterfølgende at finde den grå/hvide killing, som hun så forsvinde ind på marken i vejkanten, men uden held.

Efterfølgende anmelder hun episoden til Dyrenes Værn, der desværre ikke er overraskede over anmeldelsen.

- Det er en helt forfærdelig situation at nogen kan gøre sådan ved et dyr. Desværre ligner det cases, vi oplever måske en gang hver fjortende dag, fortæller direktør i Dyrenes Værn Aarhus Jesper Søderberg.

Chokket betød, at Anni Bülow helt glemte at tænke på at skrive bilens nummerplade ned. Derfor efterlyste hun i stedet synderen på Facebook.

Viralt opslag

Dyrenes Værn spørger samtidig Anni Bülow til kattedræberbilens nummerplade, men i forvirringen har hun slet ikke tænkt på at skrive den ned.

Det ærgrer Anni Bülow her efter episoden. Derfor laver hun dagen efter et facebook-opslag i håb om, at den skyldige bliver fundet og straffet.

- Hvis der er nogen, der har set noget eller kan hjælpe med at finde frem til denne helt igennem meget syge person, så må man gerne kontakte politiet, skriver hun i opslaget.

Det første døgn blev opslaget delt mere end 1100 gange.

Gå til Dyrenes værn

Anni Bülows oplevelse har chokeret hende.

- Det er sygt. Det er meget uværdigt for dyr at blive behandlet på den måde. Det er trist og tragisk, at det kan ske i Danmark. Hvis man har dyr, der skal aflives, så tag til dyrlægen, siger hun.

- Måske har de ikke penge til at få dyret aflivet, men så kunne det være man skulle lave et sted, hvor man gratis kan gå hen med sit dyr, hvis man ikke vil have det, lyder det.

Læs også Per og hunden Cocco holder gaden ren

Og sådan et sted findes faktisk. For hos Dyrenes Værn Aarhus besluttede man for godt et år siden, at gøre det gratis for folk at komme og indlevere uønskede dyr.

- Man kan kontakte os her hos Dansk Dyreværn Aarhus i Tingskoven og lave en aftale om at man kan komme ud og aflevere sit dyr. Vi har gratis indlevering, så det skal ikke være penge, der gør, at man ikke får det gjort, siger Jesper Søderberg, der er direktør i Dansk Dyreværn Aarhus.

- Det har betydet, at der er flere der henvender sig. Også før det bliver rigtig alvorligt. De kommer også fra Vejle, Herning og Nordjylland. Folk kommer længere fra, fordi det er gratis at gøre det her.