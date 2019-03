Aldrig mere pengeproblemer: Pensionister giver gratis hjælp til økonomi

For nogen kan det være svært at holde styr på økonomien, og det kan føre til mange bekymringer at være bagud med regningerne, mens rudekurverterne måned for måned dukker op i postkassen. Men for nogle af dem, der har det allersværest, er der hjælp at hente.

Hos Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg bruger to pensionerede bankfolk nemlig deres viden om økonomi til at hjælpe udsatte borgere i pengeproblemer.

- Ikke alle magter at kigge på de rykkerskrivelser, de får. Så mister de overblikket over gæld, og de ved ikke, hvad de skal gøre, hvordan de skal betale, og der er måske ingen midler at betale med, siger 71-årige Kaj Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud af de i alt 74 ansøgninger om økonomisk rådgivning, Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg sidste år modtog, var næsten halvdelen fra enlige kvinder, mens kun hver femte ansøgning var fra par. Og netop rod i økonomien kan for nogle godt være et tabu, og derfor kommer mange først og beder om hjælp, når det er allersidste udvej.

- Der er en vis skamfølelse over det. Altså de føler skam over, at de ikke kan betale dem, de skylder, siger Kja Jørgensen.

Kaj Jørgensen (til venstre) og Johannes Skårhøj (til højre) deler gladeligt ud a deres råd om penge uden selv at få nogen betaling.

En dårlig økonomi kan nemlig være altødelæggende. Det kan de pensionerede bankmænd mærke, når de møder de borgere, der har bedt om hjælp.

- Det fylder så meget, at det spærrer for alle andre ting, som de også ofte kæmper med. Altså med sygdom eller uddannelse, siger 68-årige Johannes Skårhøj.

Men det er faktisk ikke raketvidenskab at skabe overblik over økonomien, mener de to herrer. De bruger helt simple kneb til at hjælpe folk ud af økonomiske mareridt.

- Vi giver nogle vejledninger til, hvordan man måske kan bringe orden i det ved at dele beløbbet op, så man ikke risikerer, at når der er gået fjorten dage, så har man ikke flere penge tilbage, siger Kaj Jørgensen.

'Tak' er deres løn

Indsatsen bæres af en frivilliggruppe på 15 personer, men primært er det de to pensionerede ildsjæle, der ligger mange timer og hjerteblod i hjælpen. Og det kan gøre hele forskellen, at de to pensionister hjælper til.

- Jeg har flere gange ved med ude og tømme folks postkasser, fordi de simpelthen ikke selv tør gøre det, fortæller Johannes Skårhøj.

Det er her hos Blå Kors i Silkeborg, at de to mænd blandt andet hjælper udsatte borgere med at få orden i økonomien.

Sidste år var det 57 procent af ansøgningerne, der kom fra borgere på kontanthjælp eller tilsvarende overførselsindkomst. Men bankmændene selv får ikke én krone for at dele råd ud.

- Det har værdi for vores medborgere, og så den tak, vi får fra dem, det er den løn, vi får, siger Kaj Jørgensen.

Der var én, der sagde, at nu kan jeg sove igen. Og en anden sagde, at han kunne smile igen. Og så fik vi begge to en kæmpe krammer, siger Johannes Skårhøj.

Hvert år hjælper Kirkens Sociale Arbejdes frivillige økonomiske rådgivning 60 mennesker, og det er det eneste tilbud af slagsen i Silkeborg.