AGF'er ville ud af fars skygge: - Har sgu ikke altid været nemt

- Så er det nu. Så må du vise, om du vil være professionel fodboldspiller eller du vil stå i en pølsevogn.

Casper Højer Nielsen er opflasket i FC Københavns ungdomsafdeling, KB. I klubben hvor hans far - Lars Højer Nielsen - over syv år spillede 218 kampe, bragede 66 mål ind med sit berygtede højreben, og har udødelig gjort sig i fansenes erindringer.

Det solide spark har sønnike arvet, men han fik aldrig debut for FCK, fordi han måtte sande, at han - dengang - ganske enkelt ikke var god nok.

Jeg har altid skullet høre for, at 'det er bare på grund af hans far, at han får lov at være med på det her gode hold'. Så det har sgu ikke altid været nemt. Casper Højer Nielsen, AGF

I 2013 blev den 18-årige back udlejet til Brønshøj, hvor han fik masser af spilletid under daværende træner Bo Henriksen. Sæsonen efter skiftede han så til Lyngby. Her blev han en regelmæssig del af, men aldrig fast mand i David Nielsens startopstilling.

Derfor var det nu eller aldrig for Casper Højer, da David Nielsen i foråret hentede den unge forsvarsspiller med sig til Jylland. Det var nu, han skulle bevise, at det blev fodboldbanen og ikke pølsevognen, der ville blive hans arbejdsplads.

- Nu fik jeg chancen, og det var det, jeg havde hungret efter i så lang tid. Så det går ikke, at man så ikke tager den, når den kommer, fortæller Casper Højer Nielsen til Skipperligaen.

I farens skygge

Farmand Lars Højer er i dag chefscout i FCK, og det var han også, da Casper Højer blev indlemmet i klubbens ungdomsafdeling.

Og her begyndte Casper Højer for alvor at mærke, at efternavnet 'Højer' havde en helt særlig betydning i storklubben.

- Jeg tror faktisk, det var lidt sværere. Det der med, at du havde noget, du skulle leve op til.

- Det var ikke fordi, jeg var det kæmpe talent, da jeg røg til KB. Jeg var lige begyndt at vokse, jeg var ikke særlig hurtig, og mine ben kunne ikke rigtigt finde hinanden. Der var mange, der snakkede om, at jeg måske ikke var helt god nok.

- Jeg har altid skullet høre for, at 'det er bare på grund af hans far, at han får lov at være med på det her gode hold'. Så det har sgu ikke altid været nemt.

Ud af farens skygge

En uge efter skiftet til AGF startede den nu 23-årige back inde i sin debut, og det er blevet til fuld spilletid i næsten samtlige kampe siden da.

Han er ved at slå sig fast som AGF-spilleren Casper Højer Nielsen.

- Det er det eneste, jeg håber på for min fodboldkarriere. Jeg gider ikke være i skyggen af ham på nogen måde.

- Han var én type spiller. Jeg har godt nok ikke set ham spille, men hvad jeg har kunnet høre mig frem til, og hørt fra ham, så minder vi ikke særlig meget om hinanden som spiller. Udover at vi måske har et over-middel spark.

- Det er fedt at blive sammenlignet med en person, som jeg altid har set op til. Men jeg vil gerne vise mig selv frem, for det er vigtigt for mig og den type person, jeg er.

'Overglad' for at være i Aarhus

For Casper Højer er det at spille for AGF 'det fedeste, han har prøvet', og siden skiftet fra Lyngby i februar er det kun gået én vej.

- Det var bare vigtigt for mig på det tidspunkt at få lov at spille fast. For jeg havde været sulten i lang tid.

Han har taget kæresten og hunden med sig til Aarhus, og faldt med det samme til i klubben såvel som byen.

- Man kan vel godt sige, at jeg er lidt overglad for den måde, som klubben og fansene har taget imod mig. Det betyder sgu meget, siger Casper Højer.

Og han slutter interviewet af med et stille håb om at være en mere populær 'Højer' end sin far - i hvert fald i det jyske.

- Jeg håber i hvert fald, at dem i Aarhus bedre kan lide Casper Højer end Lars Højer, siger han med et smil

I videoen øverst på siden - eller herunder - kan du høre hele det lange interview med Casper Højer, hvor han også fortæller om modet til at spille for AGF - og at meget af fritiden bruges på at spille Call of Duty med Martin Spelmann.