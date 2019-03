AGF forlænger med ungt stjerneskud

Kasper Lunding er brandvarm for AGF i øjeblikket, og i år er den unge offensivspiller startet inde i alle Superliga-kampe for aarhusianerne.

Derfor er han nu blevet belønnet med en ny kontrakt, der holder ham i AGF frem til sommeren 2022.

At parterne nu er blevet enige om en ny aftale er noget, der glæder AGF’s sportschef Peter Christiansen.

- Kasper Lunding er en spiller med unikke offensive kvaliteter, og han har flyttet sig meget som spiller det seneste halve år. Han har blandt andet fået en større forståelse af, at fodbold går begge veje, og selvom der er lagt på både fysisk og i den defensive del af spillet, så har han på det område stadig masser af udviklingspotentiale, siger han til AGF's hjemmeside.

Fantastisk følelse

19-årige Kasper Lunding kom til AGF, da han spillede på U/13-holdet, og siden da har han taget det ene skridt efter det næste mod førsteholdet.

Jeg var ikke i tvivl om, at jeg gerne ville forlænge min kontrakt. Kasper Lunding, fodboldspiller i AGF

Hans kontrakt stod til at udløbe næste vinter. Men da han er utroligt glad for at spille i AGF, så han var ikke længe om at finde en kuglepen, da han blev tilbudt en ny kontrakt.

- AGF er en god klub at spille i, så jeg er rigtig glad i dag. AGF ville mig, og jeg ville klubben, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg gerne ville forlænge min kontrakt, da muligheden bød sig. Det giver noget ro, og nu kan jeg fokusere på min udvikling og mit spil og på at blive bedre til at holde et stabilt niveau og levere over længere tid, siger Kasper Lunding til AGF’s hjemmeside.

Kasper Lunding debuterede for AGF tilbage i 2017.

