AC Horsens-træner: Vigtigt at danskere får spilletid

Lyngby er det eneste hold i den bedste danske række, som kun har givet spilletid til danske spillere.

Det viser en undersøgelse af CIES football Observatory foretaget før Lyngbys sejr på 2-1 over AC Horsens i Superligaens 14. runde søndag.

Her gjorde Lyngby-træner Christian Nielsen heller ikke brug af udlændinge, og det er en vigtig vej at gå ned ad for nogle af klubberne i dansk fodbold.

Læs også AC Horsens' ti mand smed føring mod Lyngby

For andre og større klubber er det nødvendigt også at forstærke sig med spillere udefra, mener AC Horsens-træner Bo Henriksen.

- Jo flere danskere som er med, jo bedre er det for dansk fodbold. Det er indiskutabelt, men vi skal også konkurrere europæisk, og der må vi erkende, at nogle af topholdene skal have udenlandske spillere for at kunne konkurrere.

Jo flere danskere som er med, jo bedre er det for dansk fodbold. Bo Henriksen, cheftræner, AC Horsens

- Jeg synes, det er vigtigt, vi er opmærksomme på at fremme vores danskere og dansk fodbold den vej rundt - men vi skal heller ikke fjerne toppen, siger Bo Henriksen og uddyber:

- Det fremmer også dansk fodbold, at vi kan være med i europæiske turneringer, så de danskere, der er dygtige nok til at være på topholdene, får den nødvendige matchning.

Horsens-spillerne jubler efter at være kommet foran mod Lyngby. Opgøret endte dog med en 2-1-sejr til københavnerne. Foto: Claus Bech - Ritzau Scanpix

Danske spillere først

I Lyngby-lejren er de danske spillere blandt andet i fokus som følge af klubbens smalle budget, der er et af de laveste i Superligaen, forklarer cheftræner Christian Nielsen.

- Der er rigtig mange dygtige danske spillere, der kan hjælpe os i vores situation, så det er nærliggende for os at kigge på danske spillere først, siger Nielsen.

- Vi har ikke så mange ressourcer til at integrere udenlandske spillere, som tingene er lige nu, men der er heldigvis masser af talent derude i Danmark, som vi lige nu nyder godt af.

Lyngby har to spillere i truppen med delt statsborgerskab i angriberen Adnan Mohammad og målmanden Frederik Schram. Sidstnævnte har endnu ikke været i kamp.

VIDEO: Hvordan scouter en superligaklub de helt rigtige spillere? Få svaret i videoen nedenfor: