Aarhus midtby får flere p-pladser

De fleste, der enten bor eller arbejder i Aarhus midtby, ved, hvor lang tid man kan bruge på at finde en p-plads. Og hvor mange gange man kan cirkulere rundt i de samme gader uden held.

Nu er der gode nyheder til de bilister.

Der kommer flere p-pladser i midtbyen - helt præcist 41.

Peter Skrams Gade i Aarhus midtby får flere ledige p-pladser, blandt andet foran porten her, da der ikke længere kører biler ind ad den. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har de seneste måneder kontaktet ejere af tilsyneladende ubrugte ramper i midtbyen som den på billedet herover, og det har resulteret i de 41 nye pladser.

Ramperne er det lille stykke asfalt, der forbinder fortovet og vejen, så det er lettere at køre sin bil op på fortovet.

- Vi arbejder for at fjerne misforståelser, der kan medføre p-afgift, og samtidig skaber vi flere p-pladser i forhold til det store behov, beboere og handlende har. Jeg har bedt min forvaltning om at finkæmme oplagte muligheder, og snart kommer der mere godt nyt, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmand Bünyamin Simsek (V).

De nye p-pladser kommer til at ligge på pladser foran porte og lejligheder, hvor ramperne ikke længere bliver brugt som indkørsel.

Ramperne vil blive fjernet i næste uge, og når de er fjernet, kan man parkere foran porten eller indkørslen uden at frygte en afgift eller skæld ud fra en sur ejer.

De nye p-pladser ligger i forlængelse af eksisterende og umarkerede p-pladser i byens gader, og de nye vil heller ikke blive tegnet op.

400 gratis pladser

Tidligere på året kunne Teknik og Miljø ligeledes fortælle, at de har valgt at lave 400 gratis parkeringspladser på det gamle amtssygehus' grund på Tage-Hansens Gade ved den gamle by.

De gratis p-pladser ved det gamle amtssygehus. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

- Jeg synes jo selv, det er sund fornuft. Vi har et område, der står ubenyttet hen i en periode, og vi har mangel på parkeringspladser til blandt andre vores besøgende i Den Gamle By og beboerne i området. Så derfor har jeg besluttet, at de skal være gratis, sagde Bünyamin Simsek (V) dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Manglende p-pladser har i lang tid været en udfordring for mange aarhusianere, og nogle har valgt helt at droppe bilen af den grund.

VVS-montøren Kenneth Rosen Kragh er blevet så træt af at lede efter en plads, at han nu kører rundt til kunderne på en ladcykel.

VVS-montøren Kenneth Rosen Kragh hopper på ladcyklen tre til fire gange i ugen, frem for at tage bilen, når han skal rundt til sinde kunder i Aarhus.

Parkerede 1,5 km fra kunderne

- Nogle gange har jeg måttet opgive at komme ind til kunderne, fordi jeg ikke kan finde en parkeringsplads inden for halvanden kilometer fra kunden, sagde Kenneth Rosen Kragh, da TV2 ØSTJYLLAND talte med ham i april.

Sammen med sin kollega har han købt sig en ladcykel, som han bruger tre til fire gange i ugen i stedet for håndværkerbilen.

- Det er en god løsning, og det gør det hele nemmere. Jeg er ligeså hurtigt fremme på cykel, som jeg er i bilen, og jeg kan parkere lige foran døren, sagde han.