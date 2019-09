Aarhus Kommune inviterer borgerne indenfor

I dag, mandag, afholder Aarhus Kommune budgetmesse, hvor byens borgere inviteres til at få en dialog om, hvordan man bruger ressourcerne i Aarhus.

Her kunne man få en snak med repræsentanterne fra de politiske partier og forvaltninger, og borgmester Jacob Bundsgaard lover, at de lytter til borgerne.

Men hvis man spørger talskvinden for gruppen Letbanestop ved Den Permanente, Solveig Munk, så lytter politikerne ikke, uanset hvad man gør.

- Vi har nu ventet i to år og blandt andet afleveret mange underskrifter, argumenter og papir til alle byrødderne, siger Solveig Munk til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun tilføjer:

- Mine erfaringer fra at indsende mange høringssvar og forslag til kommunen er desværre, at det er meget, meget, meget svært, måske ikke at blive hørt, men i hvert fald at det udmønter sig i nogle forslag og planer, siger Solveig Munk til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg lover, vi lytter, og det gør vi faktisk både, når det er høringssvar, og når det er arrangementer som det her, men det er ikke altid, man får ret. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune

Borgmester glæder sig over inputs

Borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, melder sig dog uenig med talskvinden for gruppen Letbanestop ved Den Permanente, og understreger at de altid lytter, men at de politiske partier også har holdninger til, hvordan ressourcerne skal prioriteres.

Han siger derfor, at man skal have gode argumenter for at flytte på de politiske partier for at ændre noget, men han understreger, at det heldigvis sker ret ofte.

- Jeg lover, vi lytter, og det gør vi faktisk både, når det er høringssvar, og når det er arrangementer som det her, men det er ikke altid, man får ret, siger Jacob Bundsgaard.

Men det glæder borgmesteren, at borgerne nu har mulighed for at komme med inputs til den budgetproces, som de sidder i.

Hvis man får skabt en forventning hos borgerne om, at kommunen bare hører efter, hvad man siger, så kan borgerne let blive skuffet, fordi politikerne som regel ikke kan høre efter. Roger Buch, chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Vi har prøvet mange forskellige måder at gøre det på. Og det her er både en måde og give indsigt i, hvordan vi rent faktisk prioriterer ressourcerne i dag, og give borgerne en mulighed for at komme med input til, hvordan vi gør det i fremtiden, siger Jacob Bundsgaard.

Ekspert: Borgerne kan let blive skuffet

Ifølge Roger Buch, som er chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, håber Aarhus Kommune på at få gode idéer og inputs fra borgerne, som de kan bruge i de svære politiske beslutninger, som man skal træffe i kommunen.

Han siger, at kommunen ønsker at sende et signal om, at de er en moderne, demokratisk og lyttende kommune, men det lyttende ører er ikke helt risikofrit.

- Hvis man får skabt en forventning hos borgerne om, at kommunen bare hører efter, hvad man siger, så kan borgerne let blive skuffet, fordi politikerne som regel ikke kan høre efter. De kan godt lytte, og de kan godt høre, hvad borgerne siger, men det er ikke særlig tit, de kan gøre det, som borgerne siger til dem.