19-årige Marcus var afhængig af spil: Nu glæder han sig over, at minister vil se på straf og kontrol

- Jeg glæder mig til, at der kommer noget konkret lovgivning, men det at så stor en person som skatteministeren siger, at vi skal gøre noget allerede her i efteråret, det er jeg virkelig lykkelig over.

Sådan lød det fra 19-årige Marcus Mossalski Nielsen i dag, da han hørte, at skatteminister Morten Bødskov (S), nu vil kigge på en skærpelse af kontrol og sanktioner mod ulovligt salg af spil til børn.

Skatteministerens gode nyhed kom torsdag aften:

- Der er helt klart noget, der tyder på, at der er alvorlige problemer. Lovgivningen er jo sådan set meget klar: Man må ikke sælge den her type af spil til unge og børn under 18 år. Det går ikke. Og derfor føler jeg mig ret overbevist om, at det her noget, vi kommer til at kigge på allerede her i løbet af efteråret, sagde Morten Bødskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Udmeldingen kommer efter at TV2 ØSTJYLLAND har afdækket, hvor nemt det er for mindreårige for eksempel at spille på fodboldkampe på tankstationer og i kiosker, og hvor store konsekvenser det kan have for et ungt menneske, der bliver spilafhængig.

Der skal konsekvens til

Marcus Mossalski Nielsen var bare 15 år, da han begyndte at spille og udviklede ludomani. I dag er han 19 år og spilfri, og han glæder sig over, at skatteminister Morten Bødskov nu vil se på kontrollen af ulovligt salg af spil:

- Det er da indlysende, at hvis der begynder at komme noget konsekvens, når man gør noget forkert, så kan det da godt være, at man tager til revurdering, hvor meget man skal tjekke ID, siger Marcus Mossalski Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge loven er det nemlig forbudt for forhandlere at sælge spil til unge under 18 år.

- Havde jeg ikke haft samme mulighed for at gå i kiosken, så havde jeg i hvert fald ikke udviklet min ludomani så tidligt. Og hvem ved, hvor jeg så havde været henne fordi det, at jeg kunne gå i kiosken, da jeg var under 18 år og oddse, det var i den periode, hvor jeg måske ikke var ludoman, men hvor jeg ligesom dyrkede grundstenene til det misbrug, der så skete, da jeg blev 18 år, fortæller Marcus Mossalski Nielsen.

Det siger loven § 34. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt. Kilde: Bekendtgørelse af lov om spil.

Skærpede regler kan holde andre unge fra misbrug

Også flere politikere glæder sig over Morten Bødskovs udmelding. Blandt andet de Konservatives Mona Juul og SF’s Kirsten Normann Andersen.

- Det er rigtig godt, at ministeren tager initiativ til at gøre noget. Der skal også gøres noget. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at unge stadig kan købe spil i forretningerne, siger Kirsten Normann Andersen (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Som det er i dag, kan Spillemyndigheden fratage en forhandler spille-licensen, hvis forhandleren sælger spil til mindreårige. Men de seneste to år er licensen kun blevet taget fra én kiosk.

I september 2019 dokumenterede TV2 ØSTJYLLAND med skjult kamera, hvor let en 15-årig kan få lov at spille.

I TV2 ØSTJYLLANDs stikprøve kunne den 15-årige i otte ud af ti tilfælde få lov at spille på fodboldkampe på tankstationer og i kiosker.

Det håber Marcus Mossalski Nielsen at skærpede regler i fremtiden kan sætte en stopper for, så andre ikke ender i samme misbrug som ham.

- Jeg håber for andre, at de får en anden ungdom end mig. Jeg ville gerne have haft en ungdom, hvor jeg fik spillet det mere fodbold, fik spillet det mere tennis, eller havde været mere sammen med vennerne og til fester, fremfor at jeg sad hjemme hver eneste weekend – kun fokuseret på de kuponer, jeg havde lavet, siger han.