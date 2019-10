16-årige Freja slår vild verdensrekord

1.237.

Så mange forskellige tebreve har 16-årige Freja Louise Kristiansen samlet sammen siden 2010.

Hun er dermed optaget i Guinness’ årlige verdensrekordbog for 2020.

Det er da lidt specielt, der er mange, der siger, det er sejt. Men jeg tager det nu stille og roligt, det er jo noget, jeg har arbejdet på længe. Freja Louise Kristiansen

Freja begyndte at samle på tebreve i 2010. Det var hendes bedstemor, der lærte hende, at man ud af tebrevene kunne lave rosetter, altså en slags blomst, som man for eksempel kan sætte på til-og-fra-kort.

Læs også Blodbank bad om akut hjælp: Reaktion på kritisk blodmangel overrasker

Men da hun havde lavet tilpas mange rosetter, så tænkte hun, at hun lige så godt kunne begynde at samle på tebrevene i stedet.

Hjælpsom familie

Frejas ældre brødre hjalp hende med at lave en oversigt over samlingen i regnearket Excel.

Og siden da har hun altså bare samlet.

Læs også Museum bad om penge - nu er der fest på kontoret

- Jeg har jo brugt rigtig meget tid på at samle. Og så har folk været gode til at tænke på mig, når de har været ude at rejse. Så har mine ældre søskende for eksempel købt nogle tebreve med hjem fra udlandet. Det samme gør jeg selv, når jeg rejser i udlandet, men også i Danmark, siger Freja Louise Kristiansen.

Foto: Privatfoto

Samlingen har hun nu taget med sig på efterskole i Hou.

Hendes 1.237 tebreve er organiseret i tre mapper, alle sammen sorteret i alfabetisk rækkefølge.

Rekordforsøget

I 2017 blev Freja Louise Kristiansen opmærksom på, at den daværende rekord lød på 743 tebreve. På det tidspunkt havde hun selv 650.

Da jeg fandt ud af, at jeg var så tæt, så kunne jeg lige så godt tage rekorden. Freja Louise Kristiansen

Så hun fortsatte med at samle og undersøgte også, hvad der skulle til for at blive optaget af Guinness.

Læs også Mor slår alarm om livsfarligt lyskryds - tal fra politiet viser stort problem

Og det skulle gå ordentligt til. Optællingen skulle foregå med to uafhængige vidner og dokumenteres på video.

Det var her i tebutikken, at Freja hentede hjælp til rekordforsøget. Foto: Privatfoto

Freja allierede sig med A.C. Perch’s Thehandel i Aarhus, som hjalp hende med optællingen sidste år.

Hendes officielle rekord er 1.023 og er altså at finde i Guinness World Records 2020, men siden optællingen har hun bygget på, så hun nu er oppe på 1.237 forskellige tebreve, fortæller hun.