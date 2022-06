Manden er sigtet for at have voldtaget en 26-årig mand på et botilbud i Aarhus søndag aften.

Eftersom anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre ved grundlovsforhøret, ønsker politiet på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om sagen.

Dog bekræfter politiet, at både den sigtede og offeret er beboere på stedet.

