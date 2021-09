'Vildt' forslag: 250 mio. kr. skal bruges på ny natur

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har onsdag præsenteret 10 projekter, der skal sikre mere natur i kommunen.

Bag forslaget står Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.



I 2020 satte byrådet et mål om at fordoble kommunens naturareal inden 2030. Der mangler 1300 hektar, og det nye udspil skal sørge for, at det nås.