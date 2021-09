Ådal skal blive til vild natur: 300 lodsejere skal lige overbevises

Anders Barfod siger dog også, at projektet kan blive svært at realisere i virkeligheden. Han peger på, at der er rigtig mange forskellige lodsejere, som der skal laves aftaler med før, at naturparken kan laves.

- Det bliver lidt af et kludetæppe af aftaler. Jeg tror godt, at det kan lade sig gøre, men det vil kræve en stor indsats. Det er et ambitiøst projekt, det er der ingen tvivl om, siger Anders Barfod.

Der kræver nemlig ikke meget før, at ideen om én lang sammenhængende naturpark ikke kan lade sig gøre.