Vil som den første by indføre pant på kaffekopper

- Vi er begejstrede for at kunne udvikle og teste et pantsystem for takeaway-emballage i Aarhus, der kan facilitere overgangen fra engangs- til genbrugsemballage, siger Geir Sæther, der er underdirektør i Tomra.

Ambitionen om, at kaffedrikkende aarhusianere kan købe kaffe skænket i en kop, der efterfølgende kan pantes, ser nu ud til at få vinger.

Der er aftalt en tre-årig forsøgsperiode, hvor der bliver produceret 40.000 pantkopper og opsat mellem 25 og 30 pantautomater til kopperne i Aarhus. Hvor høj panten bliver, er endnu ikke fastsat.

- Aarhus skal turde gå forrest og teste nye, grønne løsninger. Vi er glade for at have fundet en samarbejdspartner, der deler vores ambitioner og visioner, og som vil investere i et system, som potentielt kan reducere vores forbrug af engangsemballage markant, siger rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K).

Alle synes, det er en god idé

Ifølge kommunen har 50 kaffebarer, kulturinstitutioner og andre med kaffebrygning til fælles meldt sig interesserede i projektet.

Det gælder også Street Coffee, der med fire kaffebarer i Aarhus meget gerne deltager, fortæller medejer Michael Bønnelykke.

- Uden at det bliver for højtflyvende, er idéen om genbrugskopper helt i tråd med en idé, vi allerede selv bragte frem for nogle år siden, hvor vi introducerede et lignende koncept, vi kalder Street Swap. Vi havde ikke mulighed for at stille et retursystem op, så man skulle ind og aflevere den brugte kop hos os, og så vaskede vi den op, siger Michael Bønnelykke til TV2 Østjylland.