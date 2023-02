100.000 kopper fisket op af vandet: Nu skal der pant på takeaway

- Aarhus skal gå forrest og være med til at udvikle og afprøve nye og innovative løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling, siger Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø.

Efterspurgt

- Genbrug sparer på jordens ressourcer og vores udledning af CO2. Mere genbrug betyder, at der er mindre affald, der ender som skrald i vores by og vores natur, siger Nicolaj Bang.

Kommunen kommer nu med et udbud, hvor man søger samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at etablere et pantsystem, som skal kunne bruges i hele midtbyen.

Sådan et system har flere af byens kaffebarer efterspurgt, og mere end 25 af dem har på nuværende tidspunkt tilkendegivet, at de støtter idéen om kopper, som kan vaskes og genbruges.

- Vi er mange kaffebarer, der har et stort fokus på at være så bæredygtige som muligt. Samtidig oplever vi, at flere af vores kunder efterspørger et bæredygtigt alternativ til engangskopper. Derfor glæder vi os til at se, hvordan et fælles pantsystem kan komme til at fungere, siger Josephine Svane fra Jumbo Bakery.

Det bliver frivilligt om byens kaffebarer og cafeer vil være med i forsøget.