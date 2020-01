Vielsesritual skal gøres mere moderne: Nu beder kommunen om borgernes hjælp

- Vielsesritualet er skrevet af embedsmænd, og ritualet er lidt kedeligt, siger Rabih Azad-Ahmad (R), der er rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor er han nu på jagt efter et nyt vielsesritual, der skal være mere moderne end det nuværende.

- Sådan en højtidelig dag har stor betydning for de mennesker, der skal vies. Derfor skal ritualet selvfølgelig også være ligeså smuk, som dagen er, forklarer rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen beder om aarhusianernes hjælp

Det nye vielsesritual skal forfattes af eksempelvis en musiker, digter, forfatter eller anden kunstner - og kriteriet er, at kunstneren skal komme fra Aarhus.

- Vi har så mange dygtige kunstnere, som kan hjælpe os med at lave nogle ritualer, der kan gøre sådan en dag endnu smukkere. Det er tanken med det, siger Rabih Azad-Ahmad (R).

Kommunen beder nu om borgernes hjælp til at finde ud af, hvem kunstneren skal være.

- Det handler om borgerne og deres liv. Det er vigtigt, at jeg som politiker ikke skal kloge mig på alt, men også skal høre på borgernes tanker og idéer, forklarer rådmanden.

I marts 2018 åbnede Aarhus Kommune op for muligheden for, at borgerne kan vies på flere af byens kulturinstitutioner. Blandt andet Aarhus Teater, Aros, Den Gamle By og Den Uendelige Bro. Foto: Aarhus Teater / Colourbox

Brandt og Helmig hitter

Kommunikationschef, Michael Jaap, fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at der indtil videre er kommet flere end 50 bud på hjemmesiden.

Det er særligt musikerne Steffen Brandt og Thomas Helmig, der hitter på nuværende tidspunkt, men der er også mange andre forslag.

Alle aarhusianere kan frem til 1. februar komme med et forslag til en kunstner på enten Dokk1, de lokale biblioteker eller på kommunens hjemmeside.

Rådmanden Rabih Azad-Ahmad (R) er selv fornylig blev gift på rådhuset. Det skete den 19/9/2019 klokken 19.19. Foto: Privat