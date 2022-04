Vidste du? Sådan opstod legen med gækkebreve

Selv om mængden af breve i disse år daler, har du måske alligevel fået et for nylig.

Og nej, der er ikke tale om årsopgørelsen med røde tal og et vedhæftet girokort, men til gengæld et mere muntert et af slagsen – gækkebrevet.

Det er nemlig sæson for at slippe gækken løs, og faktisk siger gækkebrevene en del om os mennesker, mener Anna Wowk Vestergaard, der er museumsinspektør i Den Gamle By i Aarhus.

- Det siger jo rigtig meget om, hvad vi er for nogle sociale væsner som mennesker, at vi på den måde har kunnet lide at narre hinanden en lille smule i 400 år, siger Anna Wowk Vestergaard.