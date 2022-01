Varmesøgende kameraer skal redde liv i Aarhus Havn

- Det kan redde menneskeliv

I tilfælde af, at nogen falder i vandet, kan de varmesøgende kameraer inden for få sekunder lokalisere, hvor i vandet personen helt præcist befinder sig, samtidig med at en alarm går i gang og sender et beredskab afsted.

Fra alarmen går, vil et dykkerberedskab være på stedet for at hjælpe personen op inden for maksimalt fem minutter, anslår teamleder på vagtcentralen hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed Henrik Arthus Seilov.

- Det er helt sikkert noget, der kan redde nogle menneskeliv, siger Henrik Arthus Seilov.