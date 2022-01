Forsvundet person fundet død i Aarhus Havn

Forsvandt efter bytur

Peter Burns forsvandt natten til søndag den 5. december på vej hjem fra en pub på Jægergårdsgade i det centrale Aarhus.

Han havde været på arbejde lørdag aften og var efterfølgende taget i byen for at få en fyraftensøl med sine kolleger. Men han kom ikke hjem, og hans søster slog alarm til politiet og meldte ham savnet om søndagen.



Siden har Østjyllands Politi fokuseret eftersøgningen af ham til området ved Aarhus Havn og Aarhus Ø.



Den irske mand boede på Aarhus Ø med sin søster og arbejdede som kok.

Østjyllands Politi oplyser mandag eftermiddag, at dødsårsagen nu skal klarlægges, og at politiet ikke ønsker at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.