Vanvidskørsel: Indbrudstyve på flugt kørte ud over en skrænt

150 km/t.

Så hurtigt måtte politiet køre for at følge med to indbrudstyve i en zone, hvor man kun må køre 60.

Flugten endte dog galt for de formodede indbrudstyve, der mistede kontrollen over bilen, de sad i, og kørte ud over en skrænt.

Ikke længe forinden havde en mand i Begstrup tæt på Knebel anmeldt, at en var rude midt om natten var blevet knust i et nabosommerhus, og at to personer luskede rundt i mørket.