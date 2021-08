Ny nærpolitistation åbner - men hjælper den i dagligdagen?

- Det er for at forebygge kriminalitet. Når vores betjente gerne skal være til stede i Odder, er det for at sikre nærheden til folk, der har lyst til at anmelde eller spørge om noget eller har brug for hjælp, siger ministeren.

Men det eneste, der sker, er, at der kommer to betjente mere, og så har man udvidet åbningstiden med ti timer.

- Udvidelsen af åbningstiden er vigtig, men at der kommer to hele årsværk mere - altså to politifolk, der kommer til at arbejde her året rundt - det synes jeg, betyder rigtig meget.