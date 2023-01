Værker forsvundet i 59 år - detalje opklarede mysterie

Navn forvirrede i 59 år

Netop signaturen viser sig at være nøglen til at finde frem til de to værker.

Ovartaci, der var patient på Psykiatrisk Hospital i Risskov fra 1929 til sin død i 1985, brugte flere forskellige navne, når han signerede sine værker.

I efteråret 2022 lykkedes det for kurator Naja Rasmussen at opspore to værker signeret og registreret under navnet 'Gonzales', som var et af de navne, Ovartaci brugte.