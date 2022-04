Unikt fællesskab får Susanne til at udsætte sin pension

Derfor gør hun også en dyd ud af at tage en snak med ansatte, som hun fornemmer ellers er på vej ud. For eksempel seniorer på vej på pension.

- Om, hvor længe vi kan få dig til at blive, for vi vil faktisk gerne have, at du bliver ved lidt længere, siger Lone Nielsen.

Fik det, som hun ville have det

En af dem, det store sygehus i Skejby har fået til at blive lidt længere, er 67-årige Susanne Gosvig.

Hun har været lægesekretær i 45 år, og sidste år besluttede hun at udsætte pensionen og i stedet fortsætte med at arbejde.

- Jeg følte stadigvæk, at jeg havde lyst til at gå på arbejde, for jeg kan lide det, og så har jeg nogle gode arbejdstider. Jeg var stoppet, hvis ikke jeg havde en god arbejdsplads. Det betyder meget, at man er glad for at gå på arbejde, siger Susanne Gosvig.