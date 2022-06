Unge mænd pegede med pistoler på legeplads

Politiet var onsdag aften massivt til stede på Birgittevej i Brabrand efter meldinger om skydevåben.

Anmeldelserne kom omkring 21.30 fra flere beboere i området, der var utrygge, fordi en gruppe unge mænd gik og pegede rundt med nogle pistoler. Det fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

- Når vi får at vide, at der er nogle, der går rundt med pistoler på offentligt område, er det noget, vi tager meget alvorligt. Vi bliver nødt til at tage det udgangspunkt, at der kan være tale om rigtige skydevåben. Derfor var der flere politifolk involveret, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle blev anholdt

Gruppen var set gå rundt på en p-plads og sigte ind mod en legeplads. På stedet fandt patruljerne fire unge mænd i alderen 21-22 år, som straks blev anholdt.