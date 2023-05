Tunnel realiseres med mest larmende løsning

Et af de største anlægsprojekter i Aarhus' historie - Marselistunnellen - bliver støbt i åben udgravning.

Det står klart, efter at Vejdirektoratet har undersøgt i alt fire modeller ud fra 12 kriterier.

En af modellerne, som er blevet undersøgt, er at bore tunnellen, men det har vist sig at være 50-80 procent dyrere end de støbte. Den metode ville ellers genere trafikken mindst og larme mindst.

- Det startede med, at der var et stort ønske om, at vi undersøgte det. En udgravet og støbt tunnel bliver løsningen, siger René Huhl Hollen, projektleder i Vejdirektoratet.

Blandt andet fylder nabo- og trafikale gener i vurderingen, men på trods af at de altså vil være mindst ved en boret løsning, er det for dyrt. Derfor bliver det den mest larmende model naboer kan se frem til.