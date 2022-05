Det nye Marselis Boulevard - hvordan vil du have det til at se ud?

Hvordan skal Marselis Boulevard se ud i fremtiden? Det kan vi alle få lov til at give et bud på nu. Der er nemlig lige sat gang i høringsperioden, hvor alle aarhusianere kan kan komme med ønsker og drømme for fremtiden Marselis Boulevard. Det oplyser Aarhus Kommunes Teknik og Miljø-afdeling i en pressemeddelelse.

Baggrunden er ifølge meddelelsen, at der bliver markant mindre trafik på Marselis Boulevard, når Marselistunnelen er etableret - hvilket man ifølge planerne er i mål med i 2031.

I dag kører der omkring 18.000 bilister på strækningen dagligt, men når tunnelen er klar, vil trafikmængden ifølge pressemeddelelsen svare til den mængde, som der er på Silkeborgvej gennem Åbyhøj.

Det betyder, at boulevarden vil ændre sig, og rådmand i Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K) er optaget af, hvordan den efterfølgende skal se ud.

- Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan få revitaliseret Marselis Boulevard og få skabt et nyt by- og gaderum. Jeg vil blandt andet se på, hvordan vi kan få skabt forbindelser på tværs videre ud til vores grønne områder i syd, lyder det i pressemeddelelsen.