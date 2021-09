Trafikkaos venter: Stor aarhusiansk indfaldsvej spærres i en uge

Kør ad andre veje

Mens arbejdet står på, kommer det uundgåeligt til at skabe problemer for de trafikanter, der dagligt anvender Oddervej til og fra Aarhus.



Carsten Thomsen har derfor nogle råd til bilisterne:



- For det første skal man køre hjemmefra i god tid og søge alternative veje. Derudover skal man have lidt tålmodighed, for det kan ikke undgås, at der opstår køer i området. Mange af de øvrige veje er forholdsvis små og er ikke gearet til den mængde trafik, der kommer, mens arbejdet på Oddervej står på.

Samtidig har du måske en god undskyldning for at bede din chef om at tage en dag derhjemme.

- Det vil klart hjælpe, hvis der er nogle af pendlerne, der tager en hjemmearbejdsdag eller to, siger Carsten Thomsen.