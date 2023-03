Tømmer blokke med beboere: Paw fik det fysisk dårligt, da han så det

- Jeg fik det faktisk fysisk dårligt, da jeg så det, siger Paw Simon Krogh. Han er i dag succesfuld iværksætter, men som barn voksede han op i Gellerupparken. Han deltager aktivt i debatten om udviklingen af området. Da han forleden gik forbi blokkene A13 og A15 på Inger Christensens Gade i sit barndomskvarter, kunne han mærke ubehaget i kroppen. Her så han, hvordan nedbrydningen af blokkene var gået i gang, selvom beboerne i lejligheder nægter at flytte. De venter på at få deres sag afgjort i Boligretten. Paw Simon Krogh forstår ikke, hvorfor man er begyndt at rykke blokkene ned, så længe sagen ikke er afgjort i retten. - Jeg mener faktisk, at det er brutalt, siger han til TV2 Østjylland.

Han støtter, at man byudvikler, men måden det bliver gjort på lige nu forarger ham.

Alle skal flytte Brabrand Boligforening begyndte 8. februar at arbejde i de to blokke. Først skal boligerne miljøsaneres, og der skal fjernes køkkener, døre og trægulve. Den endelige nedrivning af de to blokke vil først ske, når alle beboere er fraflyttet, oplyser Brabrand Boligforening. - Det må være hårdt at vågne hver morgen, og så er der nogen, der er i gang med at bryde din boligblok ned, siger Paw Simon Krogh.

De store maskiner er klar foran blokkene. Foto: Paw Simon Krogh

Paw Simon Krogh mener, boligforeningen forsøger at presse de sidste beboere ud, så man kan komme i gang med at rive blokken ned. - Man tromler, og man er unødig brutal. Det er da sikkert irriterende i forhold til byggeplaner, men det ændrer ikke ved, at vi bor i en retsstat.

- Det er et ekstremt pres, man udsætter dem for. De har en ret til at få deres sag prøvet. Der synes jeg, det er ekstremt brutalt, at man bare går i gang med arbejdet, siger han.

I begyndelsen af februar blev der oprettet byggeplads ved de to blokke. Foto: Paw Simon Krogh

Brabrand Boligforening oplyser på sin hjemmeside, at nedrivningen af de to blokke er en del af den samlede plan, der skal gøre Gellerupparken til en attraktiv bydel. Grunden skal i fremtiden huse en ny folkeskole, der skal stå færdig i 2025.

Det siger direktør Kristian Würtz. - Vi anerkender fra boligforeningen, at det kan være enormt byrdefuldt, at man er nødt til at flytte. Særligt for de beboere, der har afvist boligforeningens opsigelse, siger han og uddyber: - Men fra boligforeningens side har vi en forpligtelse til at gennemføre helhedsplanen for området, som er vedtaget i både boligforening, byrådet og som er sanktioneret af ministeren, siger han til TV2 Østjylland. Han frygter ikke, at boligretssagen ender med et nederlag til boligforeningen. - Jeg tør ikke sige, hvad der bliver udfaldet, hvis beboerne får ret. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi kan rive blokkene ned. Der er vedtaget en lokalplan, der siger, at vi kan rykke blokkene ned, siger Kristian Würtz.