Tina rystet efter restaurantbesøg – skrev 'Skæv Øje' på kvittering

Tina Aronro huskede ellers tilbage på sit besøg hos Madklubben i Aarhus med glæde. Hun var med sine to børn inde for at fejre datterens fødselsdag den 11. maj. Men da hun efterfølgende kiggede nærmere på den kvittering, hun fik fra stedet, blev oplevelsen ødelagt.

Her stod der nemlig 'Skæv Øje' ud fra et felt over bordnummeret. Tina Aronro tog straks fat i Madklubben Aarhus for at få en forklaring, og herfra lød det ifølge hende, at det var et internt kaldenavn for ekspedienten.

quote Hvorfor opfinder de navne til deres ekspedienter, og hvorfor tillader restauranten et så negativt ladet udtryk? Tina Aronro, gæst, Madklubben Aarhus

'Skæv Øje' står da også ganske rigtigt ud fra forkortelsen 'Eks.', der kunne stå for netop ekspedient. - Hvis det er rigtigt, så har jeg to spørgsmål. Hvorfor opfinder de navne til deres ekspedienter, og hvorfor tillader restauranten et så negativt ladet udtryk? Det er ikke sjovt, siger Tina Aronro til TV2 Østjylland. - Det burde virksomheden da lukke ned for. Der er et problem med arbejdskulturen og omgangstonen, fortsætter hun. Troede det var om hende I første omgang troede Tina Aronro, at navnet henviste til hende og familien, da hun er af asiatisk oprindelse. 'Skæv Øje' kunne derfor være en nedladende måde at omtale dem på. - Jeg så ikke en eneste tjener med asiatisk oprindelse ved eller omkring vores bord, så man kunne få den tanke, at det var for at vide, hvilket bord vi sad ved. Så er det jo helt forkasteligt. Jeg forstår ikke, hvorfor det overhovedet skal stå på en kvittering, jeg får udleveret, siger Tina Aronro.

Hun fortæller, at hun af og til oplever, hvad hun betegner som hyggeracisme grundet sit udseende og oprindelse, men normalt gør hun intet ud af det. Denne gang på Madklubben Aarhus var det dog for meget. - Den her oplevelse skal ud, for jeg synes ikke, det er okay at bruge det udtryk. Får konsekvenser på alle restauranter Tina Aronro har besluttet ikke at komme på restauranten længere. Ikke før stedet for alvor træder i karakter ifølge hende. - De skal forsikre mig om, at sådan noget ikke sker igen. Ellers bliver jeg væk, lyder det fra gæsten. Efter Tina Aronros henvendelse fik hun på grund af udtrykket på kvitteringen refunderet beløbet, der blev brugt på Madklubben.

quote Det er helt og aldeles beklageligt og uforligneligt med den professionalisme, vi stræber efter i Madklubben Kristoffer Gleberg, vicedirektør, Madklubben