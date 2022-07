Tangkrogen er gul - Team Rynkeby er klar til Paris

I morges samledes omkring 40 af Team Rynkeby Østjyllands ryttere ved Tangkrogen i Aarhus.

Dagen står på besøg hos holdets sponsorer, men starter ved nogle af dem, det hele handler om - børnene Aarhus Universitetshospitals børnekræftafdeling.

- Det plejer at være rigtig hårdt, men det er netop der, vi kan se, hvad det er, det går til. Bare at der sker lidt, og kan vi fremkalde et par smil, er det det værd, siger den østjyske Rynkeby-holdkaptajn Hans-Jørgen Degn til TV2 ØSTJYLLAND.