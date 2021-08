Svært at finde en bolig: Gustav har skrevet en sang for at få hjælp

Som de fleste boligsøgende unge gør her i 2021, lavede Gustav et opslag på Facebook med et billede af sig selv, hvor han fortalte om sig selv og sine krav til et nyt værelse i et kollektiv eller bofællesskab.



- Det giver en masse delinger, men når man er i hård konkurrence med en masse, der lige er kommet ind på studie og skal flytte til Aarhus, så er det svært, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.