Frygter den næste regnbyge: Rikkes terrasse er blevet til en pool

Ligesom Rikke Froberg mener han, at der bør gøres noget for at hjælpe sommerhusejere og beboere langs åen.



- Om det er at slå grøden, lukke mere op i Tangeværket eller en helt tredje eller fjerde løsning, det må vi jo have nogen, der ved noget, om de her ting, til at finde en løsning på. Det er i hvert fald på tide, at man tager det seriøst.