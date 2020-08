Studiestart på Aarhus Universitet: Lærere kan afbryde undervisning

Mandag åbnede Aarhus Universitet dørene for tusindvis af nye studerende.

Men corona har medvirket til, at studiestarten bliver noget anderledes, end den plejer.

Det betyder blandt andet, at de nye studerende er mødt ind til bannere og plakater, hvor der står "Be nice - not corona-træls".

- Det skal minde de studerende og vores ansatte om, at de skal huske at holde afstand og spritte hænder, siger prorektor, Aarhus Universitet, Berit Eika.

Kan afbryde undervisningen

Udover bannere og plakater vil de studerende blive holdt i grupper af maksimalt 30 personer for at mindske risikoen for smittespredning, men universitetet er klar til at afbryde undervisningen, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi har informeret alle undervisere om, at de ikke skal tøve med at afbryde undervisningen, hvis der er en usikker situation, og det samme får de studerende at vide. De har altid lov til at trække i nødbremsen, hvis der er for mange mennesker samlet et sted, eller hvis noget føles usikkert, siger hun.

Dele af undervisningen er desuden blevet omlang - ligesom studiestarten også er det.

Slut med rusaktiviteter

Ved studiestarten skulle en række toturer traditionen tro have budt de nye studerende velkomne, men i år er al rusaktivitet blevet aflyst.

- Vi har lavet et virtuelt studiestatsmodul med nødvendige informationer om studieliv, uddannelsesforhold og den slags tind.

Læs også Højskole lukket efter coronaudbrud - nu er markant flere smittede

Aarhus Universitet har optaget cirka 7000 studerende i alt fordelt på campus i Aarhus, Herning og Emdrup.

Studiestarten er løbende, så nogle fakulteter åbner mandag, mens andre først begynder onsdag, og undervisningsformerne vil variere meget fra uddannelse til uddannelse, forklarer Berit Eika.

- Vi ved, at særligt forelæsninger lettest kan omlægges til online. Men det kan også være sådan, at halvdelen af holdet sidder i auditoriet, mens resten følger med på livestream hjemmefra.