Stort smitteudbrud på østjysk folkeskole

- Vi har lukket en afdeling i vores SFO, da vi simpelthen ikke har medarbejdere nok til at holde den kørende. Ellers har skolen sådan set åbent, som den plejer. Der er dog sendt mange elever og medarbejdere hjem, siger Skoleleder Henrik Josva Schou.

Hvordan kunne sådan et smitteudbrud ske på Skjoldhøjskolen?

- Vi har overholdt alle restriktioner til punkt og prikke. Vi har fra start været temmelig rigide omkring coronarestriktionerne. Jeg ville næsten ønske, at jeg kunne sige, at vi havde slækket på restriktionerne, for så kunne det være et svar på, hvordan smitten startede, siger skoleleder Henrik Josva Schou.