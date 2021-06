Sommertilbud: Se EM på storskærm

I 2016 kunne man se EM-fodbold ved Musikhuset, og i 2018 var der VM-fodboldfest på storskærm på havnen i Aarhus.

Og nu er det annonceret, at denne sommers aarhusianske EM-fest rykker ind i mere kontrollerede rammer.

AGF's hjemmebane, Ceres Park, kommer nemlig til at danne ramme om et storskærmsarrangement under det danske fodboldslandsholds kampe under sommerens slutrunde.