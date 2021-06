Alphabeat står bag ny EM-sang

Alle skal kunne synge med

Sangen trækker ifølge Alphabeat, der har annonceret, at bandet går på pause til efteråret, på traditionerne for landsholdssange, som er noget, man skal kunne synge med på. Og derfor har bandet også for første gang valgt at udgive en sang på dansk.

Den bundne opgave har dog ikke betydet, at de har skullet ændre ved deres måde at skrive sange. Tværtimod har de zoomet ind på kernen af det, de kan som band, siger forsanger Stine Bramsen.

- En EM-sang skal være super umiddelbar, og alle skal kunne synge med, når de har hørt den to gange. Og i Alphabeat har vi aldrig været bange for at gå efter det catchy omkvæd, så man kan huske den med det samme, siger Stine Bramsen.

Landsholdssangen "Danmarks Dynamite" udkommer 4. juni på diverse streamingtjenester.