Slappe nosser er ikke populære - nu bliver de fjernet

Den skal fjernes

Bünyamin Simsek, der er rådmand for teknik- og Miljø i Aarhus Kommune, fortæller, at skulpturen skal fjernes omgående.



- Jeg har besluttet, at den skal flyttes og bedt min forvaltning om at tage kontakt til personen, der har placeret dem, for at få den flyttet, fordi vi kan ikke have, at mennesker bare stiller kunst i vores natur.