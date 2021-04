Borgere undrer sig: Hvor er skovguden blevet af?

Håber den kommer tilbage

Politiet lovede hende, at de ville undesøge om skulpturen var stjålet eller blot til reparation ved Aarhus Kommune, men der er endnu ingen tilbagemelding kommet, og vi har heller ikke kunne få fat på kommunen i dag.

Røskva Würtz håber, at den blot er til reparation, men hun tvivler.

Der er nemlig tidligere blevet lavet hærværk på skulpturen, hvor bl.a. fingeren, som Pan har en fugl på, er blevet skåret af. Og der har det ikke været nødvendigt at flytte skulpturen for at reparere den. Derfor har hun også svært ved at se, hvorfor det skulle være tilfældet nu.

- Der mindes jeg ikke, at den har været væk for at blive repareret, så det virker voldsomt at flytte den, hvis man bare kan svejse noget for eksempel. Den vejer jo et ton, siger hun.