Skærpet indsats: Dårlig færdselskultur har ført til 3.689 sigtelser

- Vi ved at for høj hastighed og uopmærksomhed, både sammen og hver for sig, er årsag til alvorlige uheld.

- Derfor er det stærkt bekymrende at se, hvor mange der bliver taget i at køre for stærkt, køre over for rødt eller gult lys eller anvende håndholdt mobiltelefon under kørsel, siger Klaus Arboe Rasmussen, chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi.