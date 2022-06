Se videoen: Sådan er den nye bypark på toppen af Salling

Salling i Aarhus har fredag klippet snoren til sin nye bypark på toppen af stormagasinet.

Dermed har Salling Rooftop fået et sideskud - en bypark i sjettesals højde - kaldet Roofgarden.

Den nye park med 360 graders panoramaudsigt over Aarhus er gratis og tilgængelig for alle at bruge.

- Den eksisterende Rooftop er mere til drinks, og når der skal være gang i den. Den nye Roofgarden bliver mere til fordybelse og eftertænksomhed, sagde Marianne Bedsted, direktør i Salling, i forbindelse med afsløringen af planerne om byparken sidste sommer.