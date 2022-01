Se billedet før og efter: Bogtårnet mistede sin megaplante

Og det bliver ikke bare sådan lige at "klistre" efeuen fast igen.

Søndag fortalte Peter Bachmann Vestergaard, teknisk chef på Aarhus Universitet, at efeuen ikke kan reddes.

- Kvistene kan ikke få fat igen, og sugekopperne kommer ikke igen, lød det.

Dog er stammen intakt, og det er muligt, at efeuen på et tidspunkt igen kan begynde at klatre op ad Bogtårnets mure.

Ifølge Peter Bachmann Vestergaard er det dog stadig ikke til at sige, om det kan lade sig gøre - det afhænger blandt andet af vejrforholdene de kommende år, og hvor meget kraft roden har i sig.