Samuel elsker at samle skrald: Søndag gav han den fuld gas

Søndag var der Blå Flag-arrangement på stranden - hvor folk kunne komme og hjælpe med at rydde op.

- Samuel kan rigtig godt lide at samle skrald. Så det gør vi også nogle gang derhjemme. Så jeg tænkte, det her lige var inden for interesseområdet, siger Samuels mor, Tatyana Fedorova.

Med det blotte øje ser Bellevue Strand rimelig ren ud - men der ligger alligevel en del skrald.

- Når man lige kigger ud over stranden, så ser den rigtig flot og pæn ud, men når man lige kigger i alle hjørnerne, så skal man desværre nok finde noget skrald alligevel, siger Trine Qvist fra Teknik og Miljø i Aarhus.