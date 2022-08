Så du røgsøjlen? Brugte næsten 20 timer på at få bugt med ilden

- Nu er alt fred og fordragelighed derude, oplyser vagtchefen fredag.



I løbet af slukningen deltog mandskab fra fra otte stationer i slukningen.

Blussede op under slukning

Brandvæsnet brugte en kran til at brække taget fra hinanden for at få bugt med ildlommer, og det kunne få røg til at blusse op. Derfor skrev brandvæsnet på Twitter, at man ikke skulle ringe 112, selvom man så røg.