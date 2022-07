Retspsykiatrisk patient kom ikke tilbage fra udgang – derfor sker det

- Det vil altid kunne ske, for vi ved ikke, hvad der går gennem deres hoveder, når de bevæger sig uden for afdelingen, siger cheflægen.

Hun forsikrer dog, at det sker uhyre sjældent, men at de har svært ved at forhindre det helt.

Han er ikke farlig for omverden

Efter nyheden kom ud om den manglende patient er der flere af TV2 ØSTJYLLANDs læsere, der har givet udtryk for at være bekymrede, men både Trine Arngrim og Østjyllands Politi slår fast, at Andreas Zethsen ikke er til fare for andre.

- Han er ikke umotiveret farlig og har ikke tidligere været truende overfor fremmede, siger Anne Tiedemann, kommunikationsrådgiver hos politiet.