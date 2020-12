Rasmus sælger juletræer med dobbelt op på god samvittighed

- Jeg gør det, fordi at jeg selv er pårørende til en med psykisk sygdom, da min far er ramt af det. En brækket arm eller et ben der er i gips, det er let at forholde sig til. Men når folk har ondt på sjælen, så er det ikke nemt at forholde sig til, for folk der ikke har det tæt inde på livet. Det vil jeg gerne sætte fokus på, siger Rasmus Schelde Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.