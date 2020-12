Rekordmange får julehjælp - Charlotte kan ikke klare julen uden

Juleand, gaver, juletræ, pynt, slik. Julen er for mange et af årets højdepunkter, hvor vi hygger os med familier og venner. Men sådan er det ikke for alle. For nogle er julen en økonomisk udfordring, som tårner sig op foran julehyggen som et bjerg.

Det er her Dansk Folkehjælp, landets største giver af julehjælp, kommer på banen.

En af de 14.401 familier, der har fået hjælp i år, er Charlotte Bendixs. Hun er på overførselsindkomst og skal leve for 11.000 kroner om måneden.

Det levner ikke meget rum i økonomien, når man skal betale husleje, mad og tøj til sig selv og sin 13-årige datter. Hun er desuden ved at spare op til datterens konfirmation i foråret.

- Jeg behøver ikke tænke så meget på økonomien, der er lidt mere råderum til gaver. Vi får jo også gavekort til gaver, siger Charlotte Bendix.



Hun kæmper med angst og depression. Det gør det svært for hende at arbejde, og i 2020 måtte hun igen opgive et job.

- Jeg havde håbet, at i år skulle det ikke være mig, der fik julehjælp, siger hun.



Men igen i år måtte hun ansøge og vente på, om hun kan få hjælp fra Dansk Folkehjælp.

- Hvert eneste år er det en lettelse, når jeg får beskeden om, at jeg får julehjælp.

- Det er en sten, der bliver fjernet fra ens skulder, siger hun.

I år har rekordmange søgt om julehjælp. 15.069 har bedt om hjælp til at fejre jul i år, det højeste antal nogensinde. 14.401 af ansøgerne får hjælp i år, det er 3000 flere end sidste år.