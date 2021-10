Rådmand tyvstartede med at hænge plakater op

Hun var på vej til en aftale længere nede ad gaden klokken 11.15, så det var kort inden da, at hun så den alt for tidlige plakatophængning.



- Jeg bliver ramt på min retfærdighedssans, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.



Rådmand lægger sig fladt ned

Da TV2 ØSTJYLLAND taler med Rabih Azad-Ahmad, lægger han sig fladt ned.

- Det er selvfølgelig meget beklageligt. Et af mine hold startede for tidligt, siger rådmanden og forklarer, at han i dag har seks plakathold på gaden.

De mødtes alle klokken ni lørdag formiddag og fik instrukser om, hvordan de skulle opføre sig. Den missede det ene hold tilsyneladende.

- Jeg fik besked, da de var i gang, om, at et af holdene var for ivrige, og jeg gav dem besked på at tage plakaterne ned igen og vente til klokken 12 med at hænge dem op igen, siger Rabih Azad-Ahmad.



Ifølge rådmanden holdt de øvrige fem hold sig i skindet.