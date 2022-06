Rådmand slår fast: Ukrainske flygtninge kan blive boende

Ukrainske flygtninge i Aarhus kan blive i Aarhus.

Det siger rådmand Anders Winnerskjold (S) nu til TV2 ØSTJYLLAND.

Udmeldingen kommer, efter flere ukrainske kvinder, der er flygtet fra krigen i deres hjemland, onsdag stillede sig frem. De var nemlig blevet meddelt af Syddjurs Kommune, at de skulle flytte dertil fra Aarhus.

Men nu bliver det altså ikke aktuelt. I hvert fald ikke i den nærmeste fremtid, fortæller Anders Winnerskjold.

- Det er relativt få borgere, der er tale om, og jeg synes, det ville være tudetosset at sende dem til en anden kommune, når de faktisk har fået et netværk her og har udsigt til et arbejde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.



Kernen i sagen er en fordelingsnøgle, der er afgørende for, hvor mange flygtninge hver enkelt kommune skal have. Og de pågældende familier er formelt blevet tildelt til Syddjurs Kommune, hvorfor de formelt også skal bo der.



Familierne har dog siden ankomsten boet i Aarhus Kommune, hvor de har et større netværk og har etableret sig. Derfor vil de meget nødigt skulle flytte til en fremmed kommune.

For at familierne skal kunne blive boende i Aarhus, skal de søge dispensation hos Udlændingestyrelsen, og mens deres sager behandles på ny, får de lov til at blive, hvor de er.

Det vil samtidig betyde, at Aarhus Kommune skal overtage integrationsansvaret for de konkrete familier fra Syddjurs i perioden.

Rådmanden understreger, at han ikke ved eller kan garantere, at familiernes sager ender med, at de kan blive i Aarhus.

VIDEO: Se indslaget om de ukrainske familier herunder