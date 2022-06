Ukrainske familier var faldet til i Aarhus - men nu vil styrelse flytte dem

Efter de flygtede fra krigen for næsten tre måneder siden, har de to ukrainske kvinder Maryna Panova og Nataliia Pohorielova stablet en hverdag på benene i Aarhus, hvor børnene også er faldet til.

Et lyspunkt i det, der ellers har været en kaotisk tid. Men tilværelsen i Aarhus ser nu ud til at få en brat ende. Kvinderne har nemlig netop fået et brev, der siger, at de skal flytte til Syddjurs.

Brevet kommer fra Udlændingestyrelsen, og årsagen er en såkaldt fordelingsnøgle, der afgør, hvor mange flygtninge de enkelte kommuner skal modtage. Og som det ser ud nu, har Aarhus Kommune for mange, mens Syddjurs har for få. Derfor skal nogle af dem nu flytte inden for kort tid - ellers risikerer de at miste deres støtte.