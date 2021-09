Politikerne lover mere natur: Ole drømmer om en ny park

Omgående fandt forslagene opbakning. Blandt andre fra SF og Socialdemokratiet som er med på idéerne, lyder det onsdag.

Ønske: Park på Aarhus Ø

Ikke langt fra rådhuset og de naturglade kommunalpolitikere sidder Søren Broberg hver morgen og nyder sin kaffe på sin altan, hvorfra han har udsigt over Aarhusbugten.

Aarhus Kommune har et erklæret mål om, at skabe markant mere natur i det åbne land frem mod 2030, og det lyder jo godt, mener Søren Broberg. Det samme gælder kommunens ambition om, at alle borger skal have et stykke natur tæt på.